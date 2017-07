Mircea Rednic avait laissé Dino Arslanagic, Logan Bailly (remise à niveau) au Canonnier pour ce dernier match de préparation avant l’entame de championnat. Les Hurlus devaient faire face à leur plus grande opposition depuis l’entame de la campagne, si ce n’est le Standard de Liège.

C’est donc avec quasiment son équipe-type que le Roumain a débuté la rencontre. Teddy Mézague, en test, suppléait Dino Arslanagic, tandis que le second gardien Jean Butez s’était installé entre les perches.

Malines s’est montré plus réaliste en première période alors que les Mouscronnois avaient la possession de balle. Rits avait ouvert la marque d’un plat du pied, Bolingi égalisait d’une reprise sur un centre de Huyghebaert avant que Cocalic, de la tête, ne donne l’avantage aux Malinwas. Butez se trouait sur le troisième but des locaux.

Certains Mouscronnois ont confirmé tout le bien que l’on pensait d’eux. C’est surtout le cas du Mexicain Omar Govea qui a proposé quelques belles infiltrations dans la défense malinoise.

Parmi les tests effectués par Mircea Rednic, on sent que le Roumain hésite encore sur les cas de Teddy Mézague, qui a semblé plus à l’aise que Bruno Godeau, et Anil Koç, qui a raté une grosse occasion en début de seconde période. Mohamed Aïdara a, selon Rednic, déjà signé un contrat. Pour les autres, à savoir Dolly Menga et Frank Boya, ils semblent plus proches de la sortie que d’un séjour prolongé au Canonnier.