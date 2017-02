Hugo Broos a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun et a inspiré Jean-Marc Ghéraille pour son humeur du jour.

Le Sorcier, le Marabout, le Gourou et la presse de Yaoundé et environs va sans doute trouver d'autres surnoms. Depuis dimanche soir et la victoire aussi inattendue qu'exceptionnelle du Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Hugo Broos est le roi de l'Afrique. A 64 an s, celui qui était en pré-retraite en Belgique a prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de meneur d'hommes. Et que ses qualités tactiques restaient intactes. C'est d'ailleurs fou ce scepticisme ambiant qui a (trop) souvent flotté au-dessus de la tête d'un coach qui possède l'un des plus beaux palmarès, en Belgique en tout cas (trois titres de champion et deux coupes). Lui qui a présidé aux destinées du Club Bruges et d'Anderlecht entre autres mais aussi de Mouscron, de Genk et du... RWDM. Étrange aussi que la Fédération n'ait jamais pensé à lui pour présider aux destinées des Diables rouges pour lesquels il compte vingt-quatre sélections et pour lesquels son expérience et son flegme constituent de réels atouts.

(...)

