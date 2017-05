Vendredi, le Standard a battu l'Union. Avec un brin d'ironie, certains quotidiens ont titré « Miracle à Sclessin ». Même si le club liégeois a offert cette saison toutes les raisons pour être raillé, il ne faudrait pourtant pas que cette dégringolade perdure. Pour tout le monde. Car un Standard ridicule et dernier d'une poule (faible) des playoffs 2, ce n'est bon pour personne.

Pour le club lui-même évidemment qui, depuis deux ans et malgré un succès en coupe de Belgique l'an dernier, tâtonne, se cherche, se déchire en interne et finit par prendre les mauvaises décisions. Sportivement et financièrement parlant, deux saisons d'affilée où les Rouches doivent se contenter des playoffs 2 avec tous les sans-grade, cela fait tache.

(...)

