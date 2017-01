Une expérience façonnée au travers d’une carrière qui l’aura vu se donner à fond tant à Charleroi qu’à Mouscron et à La Louvière vaut, aujourd’hui, à Alexandre Teklak de s’être mué en consultant avisé pour la presse écrite et parlée.

Question classique : quel est le joueur le plus fort aux côtés duquel vous avez évolué ?

"Il y en a eu pas mal. Mais s’il ne faut retenir qu’un nom, ce sera celui de Pär Zetterberg. Il avait un sens du jeu inné. En le voyant évoluer, on avait l’impression qu’il avait fait cela toute sa vie. Tout, en effet, chez lui, était impressionnant. Ses choix, ses passes, sa technique, tout allait dans le sens du jeu. Il n’y avait rien de superflu dans ses prestations. Il avait un jeu épuré et témoignait pourtant d’une redoutable efficacité. Il jouait donc très juste et il était rare de constater du déchet dans son jeu. Oui, je le répète avec conviction et sincérité : Zetterberg était quelqu’un de très impressionnant avec un ballon au bout du pied…"

Qui est alors le joueur le plus fort que vous avez affronté ?

"Là aussi, il y en a plusieurs. Anelka et Thierry Henry, par exemple. C’est quand tu te retrouves en face d’eux que tu comprends mieux la différence qui peut exister entre certains joueurs du top et d’autres. C’est comme si toi tu voyages dans un train classique et eux ont embarqué dans un TGV. Tu passes en effet l’essentiel de ton temps à courir derrière eux. Mais comme rival direct qui m’a le plus impressionné, je citerais Lars Ricken. C’était l’attaquant de Dortmund et il se montrait d’une incroyable efficacité dans son rôle de centre-avant pur et dur de Bundesliga . Je n’oublierai jamais ses courses d’appel et sa protection du ballon. Du grand art, vous pouvez me croire !"