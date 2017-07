Joueur élégant à la technique largement au-dessus de la moyenne, meneur de jeu éclairé et, à l’occasion, buteur décisif, Enzo Scifo a fait rêver, par ses prestations, plus d’une génération. Tant en Belgique qu’à l’étranger, son nom reste agrafé à l’étiquette du talent pur. Retour sur une carrière hors norme avec un homme qui, s’il ne vit pas dans le passé, sait néanmoins toujours apprécier celui-ci…

On s’autorise une entrée classique pour entamer cette interview : quel est le joueur le plus fort aux côtés duquel vous avez évolué ?

"Vaste débat ! J’ai en effet côtoyé nombre de joueurs talentueux qui, tous, étaient des internationaux dans leurs pays respectifs. Mais si vous m’obligez à en sortir un seul du lot : Sonny Anderson. Comme coéquipier, c’est en effet celui qui m’a le plus impressionné. Il avait le sens du but axé sur une incroyable vitesse d’exécution. Ajoutez-y une détente phénoménale et une condition physique d’athlète et vous obtenez le top . Avec lui, sur le terrain, on se sentait les yeux fermés. Mais, surtout, derrière ces qualités-là, il y avait un joueur avec une mentalité extraordinaire, toujours prêt à se remettre en question et à énormément travailler à l’entraînement, ce qui est très rare dans le chef d’un Brésilien. J’ai rarement été impressionné par un équipier, mais avec lui je l’étais au quotidien…"

Et dans le championnat belge : un nom vous a-t-il marqué ?

"Juan Lozano ! Jeune, j’étais très admiratif des joueurs créatifs. Donc, quand j’étais sur le banc à Anderlecht, à mes débuts dans le noyau de première, je ne cessais de le regarder jouer avec admiration et envie. Puis, quand je suis devenu titulaire, alors que beaucoup prédisaient que lui et moi ne pourrions nous entendre sur le terrain, tout de suite cela a bien fonctionné. Et d’ailleurs pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Surtout que Juan, souvent, m’a protégé de manière spontanée."

Le joueur le plus fort contre qui vous avez joué ?

"Diego Maradona ! Imaginez que mon tout premier match avec Anderlecht était face à Barcelone avec Maradona en vedette principale. Moi, à l’époque, Maradona, c’était mon idole parce qu’à ses qualités techniques exceptionnelles, il joignait aussi un sens du spectacle inné. Ce soir-là, de la première minute à celle qui a vu ma montée au jeu, je n’ai fait que le regarder avec de l’admiration dans le regard. Par après, surtout en Italie, je l’ai encore affronté plusieurs fois quand il jouait à Naples. Et je vais vous avouer quelque chose : mes meilleurs matches, je les ai sans doute disputés quand Maradona était en face. De l’affronter, cela me tirait vers le haut !"

Même en demi-finale du Mondial 86 ?

(...)