S’il est, aujourd’hui, un consultant dont les analyses tactiques font références, cette expertise, Benoît Thans la doit tout autant à sa passion pour le ballon rond qu‘à une carrière de plus de 20 ans au plus haut niveau. Une vérité à découvrir au travers de cette interview riche de savoureuses anecdotes et de surprenants souvenirs…

Allons-y par une question très classique : quel est le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué ?

"Sans contestation aucune, il s’agit d’Edhem Sljivo. C’était un joueur exceptionnel qui, s’il devait être en activité aujourd’hui, appartiendrait au gratin mondial. Il possédait, techniquement, toutes les qualités dont on peut rêver et, en prime, sur un terrain, c’était un leader car il était armé d’un mental sans faille. J’ai ainsi le souvenir d’un de ses buts mémorables, qui l’avait vu accomplir un raid de 60 mètres tout au long duquel il avait dribblé six adversaires avant de placer un tir enroulé dans la lucarne. Avec un but pareil, qui ferait le tour des télévisions, aujourd’hui il serait engagé par tous les grands clubs du monde. Seule certitude, pour moi, Sljivo restera comme le joueur qui m’a le plus marqué par son talent…"

Passons au joueur le plus fort que vous avez affronté ?

(...)