Jean-François de Sart a embrassé quasiment tous les statuts que l’on peut rencontrer dans le monde du football. De joueur, il est en effet passé à entraîneur avant de devenir directeur sportif et, aujourd’hui, occuper un poste de directeur de… banque. Son regard sur le monde du ballon rond est donc celui d’un homme aussi avisé qu’expérimenté.

Quel est le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué ?

"Un seul nom s’impose : Edhem Sljivo."

C’est aussi le nom prononcé par Benoît Thans pour répondre à la même question !

"Alors là, je suis déçu. J’aurais en effet imaginé que Benoît me cite moi (rire) ! Non, plus sérieusement, Sljivo était au-dessus du lot dans cette équipe du FC Liégeois. Il savait tout faire, tant son registre était complet. Je me souviens qu’à ma première saison comme titulaire au FC Liégeois, nous étions en difficulté au classement, puis Edhem est arrivé au mois d’octobre et grâce à son talent inné, on a pu vivre une fin de championnat plus libérée. Il était techniquement très fort, capable de frapper des deux pieds, auteur de nombreux buts, mais c’était aussi un travailleur. Edhem, croyez-moi, c’était le très haut niveau; ce n’est pas étonnant qu’il ait si souvent joué avec l’équipe de Yougoslavie qui, à l’époque, représentait le top européen."

Glissons alors vers le joueur le plus fort que vous avez affronté ?

"J’ai été particulièrement impressionné par Alessandro Altobelli quand, avec Liège, nous avions affronté la Juventus en Coupe d’Europe. Je me souviens qu’au terme de la rencontre, dans le vestiaire, on parlait entre joueurs de la manière dont il nous avait surpris par des gestes imprévisibles. Lui, c’était la grande classe et c’est quand vous êtes face à de tels joueurs que vous mesurez la portée exacte de leur potentiel."

Et le plus fort dans le championnat belge ?

