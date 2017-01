Entre élégance et efficacité, Johan Walem n’a jamais vraiment choisi, il a misé sur ces deux qualités pour se façonner un parcours sportif hors norme. Du championnat de Belgique où il porta le maillot d’Anderlecht et du Standard, à cette Italie qui est sa seconde patrie de cœur, ses souvenirs se dégustent comme un menu dans un restaurant étoilé.

Le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué ?

"Gianluigi Buffon. Il était et est toujours exceptionnel. J’ai en effet eu la chance d’être son équipier à Parme où, même s’il était encore jeune, tout de suite il s’est imposé par sa manière d’être, de s’entraîner, de préparer ses matches et, surtout, de diriger le jeu de l’équipe depuis sa position de gardien."

Le plus fort que vous avez côtoyé dans le championnat de Belgique ?

"Le plus talentueux, c’était assurément Marc Degryse. Quand il avait envie de faire la différence, il y parvenait à tous les coups. Dommage pour lui que cette envie n’était pas permanente, sans quoi, j’en suis convaincu, il aurait pu connaître, sur le plan international, une carrière encore plus brillante."

Le joueur le plus fort que vous avez affronté ?

"Sans discussion aucune, c’est Zinedine Zidane. Ma route a croisé plus d’une fois la sienne dans le championnat d’Italie à l’époque où il évoluait à la Juventus. J’ai ainsi la chance, ou la malchance, de jouer contre la paire Zidane-Del Piero. Je peux vous assurer qu’au niveau classe pure, je n’ai jamais rien vu d’aussi fort. Del Piero était un artiste qui dansait sur le ballon et qui faisait ce qu’il voulait et Zidane, lui, à ces qualités-là, ajoutait une présence physique qui le rendait ingérable pour son adversaire direct. Non seulement ces deux-là étaient beaux à voir jouer, mais en prime ils te faisaient comprendre la différence qui peut exister entre un bon joueur et un joueur du top …"

Le plus méchant ?

"Aucune hésitation non plus, c’est Marco Materazzi. Celui-là, il faisait vraiment peur. Quand tu le voyais arriver vers toi, tu ne savais jamais ce qu’il allait te faire, sauf que tu ne doutais pas que ce serait un geste dangereux pour ta personne. À titre personnel, il ne m’a jamais fait mal, mais je peux vous assurer que nos deux attaquants de l’époque, Bierhoff et Amoroso, eux, ils ont bien dégusté…"

Le plus fêtard ?

