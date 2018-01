Celui qui a longtemps été catalogué comme le lutin d’Ardooie, son club formateur, a surtout marqué, sur la scène belge, deux clubs essentiels : le Club Bruges et Anderlecht. Et s’il a mis un terme à sa brillante carrière au GBA après être aussi passé par La Gantoise, n’occultons pas ses passages par Sheffield Wednesday et le PSV Eindhoven. Bref, un parcours assez riche pour en faire un témoin privilégié de son époque dorée…

Tant de temps passé sur les pelouses vous a permis de côtoyer nombre de grands joueurs. Quel est celui qui vous est apparu comme le plus fort ?

(...)