De lui, on se souvient d’une fulgurante ascension traduite par la conquête d’un Soulier d’or venu de nulle part. On n’a pas oublié, non plus, un coup perdu qui laissa un adversaire le visage en sang. Et, surtout, on a en mémoire un immense talent qui fit le bonheur d’Anderlecht et du PSV Eindhoven. Bref, une longue et belle carrière marquée au fer rouge de la passion et de l’émotion…

Gilles, allons-y, quel est le meilleur joueur au côté duquel vous avez évolué ?

"Défensivement ou offensivement ? Car les deux sont très différents ?"

Disons les deux ?

"Comme équipier en attaque, le plus impressionnant était Ruud van Nistelrooy. Sans doute n’était-il pas le meilleur dans les combinaisons et sur le plan de la technique pure, mais qu’est-ce qu’il était efficace dans les seize mètres. C’est à croire qu’il avait un aimant pour attirer les ballons là où il se trouvait. C’est de très loin le meilleur renard des surfaces que j’ai pu côtoyer."

Sur un plan défensif, dès lors ?

"Celestine Babayaro, avec lequel j’ai joué à Anderlecht. Lui, il avait un don pour anticiper les intentions des attaquants. J’ai le souvenir qu’à l’entraînement, il était quasiment impassable, tant il parvenait à lire le jeu de son adversaire direct. Sinon il y a aussi eu Jaap Stam…"

Mais lui, à vous entendre, est également le joueur le plus fort contre qui vous avez joué ?

"Avant d’être mon adversaire, il fut effectivement mon équipier au PSV. Stam, c’était un monstre physiquement, car il était grand et lourd mais, en prime, il était très rapide, ce qui était surprenant pour un gars de sa taille et de son poids. En fait il était extrêmement complet, ce qui lui permettait d’insuffler beaucoup de sérénité au secteur défensif. J’ai par exemple le souvenir que sous l’ère Advocaat, au PSV, quand nous étions menés et qu’il restait une vingtaine de minutes à jouer, ce dernier faisait sortir un défenseur central pour mettre un attaquant de plus et demandait à Stam de rester seul derrière. Advocaat se permettait de prendre ce risque-là car il savait que Stam, seul, pouvait surveiller et contrer deux adversaires directs. J’ai pu vérifier cette vérité quand je jouais à Sheffield et Stam à Aston Villa. Pour moi, ce match-là tournait à la misère…"

(...)

