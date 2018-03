L'UEFA a abandonné l'enquête sur les plaintes de l'attaquant du Borussia Dortmund, Michy Batshuayi, selon lesquelles il aurait été l'objet de chants racistes de la part des supporters d'Atalanta lors d'un match en Europa League en Italie.



L'international belge, qui est prêté par Chelsea à Dortmund, avait tweeté après le match de février: "2018 et toujours des bruits de singe racistes dans les gradins ... vraiment?!"

L'UEFA a accusé le club d'Atlanta de racisme, mais l'instance dirigeante du football européen a annoncé jeudi qu'elle avait décidé d'"arrêter la procédure disciplinaire ouverte pour comportement raciste ou discriminatoire".

Plusieurs incidents de ce type sont à déplorer lors de matches en Serie A et en Jupiler League cette saison. Plus récemment, des cris de singes ont été entendus dans les gradins à l'encontre d'Ousmane Dembélé et Paul Pogba lors du match amical entre la Russie et la France.