L'Union belge de football (URBSFA) va centraliser l'ensemble de ses activités à Tubize. Peter Bossaert, CEO de l'Union belge depuis le mois dernier, l'a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse au Centre National de football.

La fédération travaille actuellement depuis deux endroits distincts, Tubize et Bruxelles. L'administration de l'Union belge se trouve dans les bureaux de l'emblématique 'Maison de verre', située aux abords du stade Roi Baudouin avenue Houba de Strooper et devenue quelque peu dépassée. Depuis quelques années, le volet sportif est concentré au Centre National à Tubize, où toutes les équipes nationales s'entraînent et se retrouvent lors de chaque rassemblement.

L'URBSFA a donc décidé de tout centraliser à Tubize. "Nous allons quitter Bruxelles et ériger un nouveau bâtiment à Tubize", a déclaré Bossaert. "Nous voulons agrandir le complexe de quatre nouveaux terrains et ainsi offrir les meilleures infrastructures à nos joueurs, notamment dans l'optique de l'Euro 2020. Notre immeuble à Bruxelles sera vendu."

Peter Bossaert n'a pas évoqué de date précise quant à la réalisation de ce projet. "Nous voulons le mettre en œuvre le plus rapidement possible mais nous nous laissons deux ans, le temps d'obtenir les permis et de régler d'autres aspects de ce déménagement. Tubize doit devenir le centre du sport belge, avec la Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB) qui a aussi l'intention de s'y installer."

Gérard Linard: "Si les 2 arbitres sont innocents, on reverra peut-être notre position"











​Gérard Linard: "Au niveau amateur,casser les frontières et activer les derbies"







Gérard Linard : "L'URBSFA n'a aucune prise actuellement sur les agents"