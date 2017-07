Et big up pour cette petite blague, commentaire du post : "The Beauty and the Beast", "La Belle et la Bête". Il faut l'avouer, cette photo où les amoureux se tiennent, l'un en face de l'autre, nous fait rageusement penser à la dernière version du célèbre conte repris par Disney.





Sur une autre photo, l'adorable Jaden tient un coeur en chocolat. A coup sûr, 2017 restera dans les mémoires des fans de nos Diables comme l'année du concours du mariage le plus somptueux ! Benteke rejoint la liste des hommes récemment casés pour toujours, avec Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Vermaelen.