La commission de review va aussi analyser les matches de D1B et de Coupe

Football

La commission de review de l'Union belge de football (URBSFA), qui analyse les matches de Jupiler Pro League, va également se pencher cette saison sur les rencontres de D1B (Proximus League) et de Coupe de Belgique (à partir des demi-finales), a indiqué la Pro League, qui représente les 24 clubs professionnels du pays.

Les coûts supplémentaires engendrés par cette modification seront pris en charge par la Pro League.

C'est à partir du 21 septembre, lors de la 7e journée de Proximus League, que les matches de D1B seront également visionnés par la commission de review.

La Pro League demande au parquet fédéral de formuler une proposition de suspension dès que la commission de review décide de poursuivre un joueur devant la commission des litiges sur base des images TV.

Créée en 2014, la commission de review se compose de dix membres, qui sont d'anciens arbitres, joueurs et entraîneurs. Cette saison ses membres sont les anciens entraîneurs Ariel Jacobs et Philippe Saint-Jean, les anciens joueurs Piet den Boer et Gonzague Vandooren et les ex-arbitres Michel Piraux, Guy Goethals, Fernand Meese, Luc Huyghe, Frans Van Den Wijngaert et Marcel van Elshocht.