Davina Philtjens a été choisie par les spectateurs de Sporza comme la meilleure joueuse durant le premier match de l'équipe nationale à l'Euro de football féminin, une rencontre perdue 1-0 par la Belgique face au Danemark dimanche. "Cela fait plaisir, bien que je sois critique envers moi-même et que je vois toujours en premier ce qui peut être amélioré", a affirmé la joueuse qui évolue en défense à l'Ajax.

"Avec ce 1-0 nous avons bien entendu reçu une claque. Je pense que nous avons trop de respect pour l'adversaire, mais nous nous sommes vite reprises. Dans la seconde mi-temps nous avons vu de belles choses, mais nous avons un peu manqué de chance aujourd'hui".

Les regards se tournent désormais sur l'équipe norvégienne, vice-championne d'Europe et qui affrontera les Flames lors du deuxième match. "Pour moi, c'est un match comme un autre. D'autant plus que nous avons déjà joué contre cette équipe il y a deux ans et remporté le match", affirme la gardienne de but, Justien Odeurs.