De tous les grands coaches de l’histoire du football professionnel belge - dans un classement de Sport/Foot Magazine, il est le onzième - Urbain Braems (83 ans) est le plus âgé qui est encore en vie. La DH est allée lui rendre visite à Zottegem, près de Gand.

Ce qui devait être une interview d’une heure s’est prolongée pendant quatre heures. Et impossible de refuser son invitation de l’accompagner avec son épouse au restaurant ‘t Hof van Oranje. "C’est ici que Rensenbrink venait toujours", sourit Urbain Braems.

Nos lecteurs plus âgés seront contents de voir que vous avez encore bonne mine !

"Merci ! (rires) C’est un peu du camouflage, hein… Non, je ne peux pas me plaindre. Touchons du bois : je n’ai pas encore eu de pépins. Par contre, mon épouse Eliane est moins en forme depuis deux ans. On croit qu’elle souffre du syndrome de fatigue chronique, mais les médecins ne trouvent pas ce qu’elle a exactement."

Eliane (pourtant encore très alerte) : "Vous m’excuserez d’être dans cet état…"

Quel est votre secret, Urbain ?

(...)