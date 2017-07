Réunie en congrès à la Ghelamco Arena de Gand, la Fédération des supporters européens de football (FSE) a plaidé vendredi en feveur d'un "sain débat" concernant l'utilisation de matériel pyrotechnique dans les stades, en réponse au rapport sur les dangers du phénomène publié par l'UEFA. Elle demande moins voire pas de répression, mais un traitement "alternatif" de la question.

L'Union europénne de football (UEFA) avait invité la FSE dans un groupe de travail en 2016 afin de se pencher sur le problème des feux de bengale et autres engins fumigènes utilisés par les ultras dans les stades de football.

"Pour une fois on pouvait donner notre point de vue et même espérer qu'il soit entendu, ce qui a semble-t-il été le cas", a félicité la FSE. "Un tel progrès doit être salué. Il est bienvenu. Outre l'enquête scientifique indépendante qui a établi les dangers de ce matériel, il est aussi question de chercher des alternatives plus sûres".

Le rapport publié lundi par l'UEFA précisait que du matériel pyrotechnique était utilisé dans plus de 25% des rencontres qu'elle organise, et que ses dangers n'étaient certainement pas à négliger.

"La FSE s'en tient néanmoins à son point de vue. Elle reconnaît les différences de cultures en matière de football entre les pays européens. Aucun matériel pyrotechnique n'est pratiquement utilisé dans certains alors qu'il est fort apprécié et très utilisé dans d'autres. La FSE condame son utilisation comme projectiles ou armes. Elle ne nie pas, ni ne minimise les dangers dénoncés par le rapport. Mais elle est en même temps favorable à un débat à tête reposée et à une étude plus approfondie encore de la question."

Plusieurs clubs dont bien sûr Charleroi et le Standard après le fameux derby du 4 décembre 2016 définitivement arrêté à cause de jets de fumigènes par les supporters des deux camps, ont été mis à l'amende (5.000 euros maximum) et privés de points.