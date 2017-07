La justice brésilienne a décidé de classer sans suite l'enquête ouverte contre Neymar, son père et agent ainsi que contre les dirigeants du FC Barcelone, soupçonnés d'évasion fiscale lors du transfert de l'attaquant brésilien au club catalan, une affaire qui lui a déjà valu d'être renvoyé devant un tribunal en Espagne.

Selon le communiqué du tribunal de l'Etat de Sao Paulo reçu par l'AFP, le juge a rejeté, pour la deuxième fois, l'accusation des autorités douanières en estimant que le Trésor brésilien devait d'abord terminer sa propre enquête avant de lancer une procédure contre le clan Neymar.

En février 2016, un juge avait déjà refusé d'ouvrir une enquête pénale contre Neymar en avançant les mêmes raisons, à savoir qu'il n'était pas possible d'instruire une enquête pénale sur ces faits tant que le fisc brésilien lui-même n'aurait pas bouclé sa propre enquête.

Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, Neymar père avait annoncé via sa société NN Consultoria que "le processus est officiellement terminé, et cela prouve la légalité de tous nos actes".

Le parquet fédéral a, en revanche, toujours estimé qu'au-delà du volet fiscal du dossier, il existe de nombreux indices de l'implication de Neymar et des autres protagonistes du dossier dans des délits présumés de faux en écritures, justifiant à eux-seuls l'engagement de poursuites pénales.

La procédure brésilienne concerne les conditions opaques du transfert de Neymar de son ancien club brésilien de Santos au FC Barcelone en 2013.

En Espagne, Neymar, ses parents, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu et l'ex-président Alexandre Rosell sont renvoyés devant un tribunal pour corruption entre particuliers.