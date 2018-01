La Juventus a le nez fin pour repérer des joueurs gratuits et gagner un beau bénéfice lors de leur revente.

Le prochain joueur qui rejoindra gratuitement - à l'heure d'aujourd'hui - la Juventus, c'est Emre Can. Le médian turc de Liverpool sera libre en juin et la Vieille Dame a déjà bouclé son arrivée. Apprivoiser des joueurs gratuits est une méthode bien connue du côté de Turin. Avant lui, sont déjà arrivés gratuitement Fabio Cannavaro, Andréa Pirlo, Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira et Dani Alvès. Autant de joueurs qui ont réussi à la Juventus puisqu'ils y ont presque tous remportés des titres.

2009 : Fabio Cannavaro

En fin de contrat au Réal Madrid, Cannavaro revient faire une dernière pige européenne à la Juventus avant de quitter le Calcio pour la somme de 5 millions d'euros à destination de Al-Ahli.

2011 : Andréa Pirlo

Le métronome italien ne voit pas son contrat prolongé du côté de l'AC Milan. Il opte alors pour la Juventus avec qui il remporte pas moins de 4 fois la Série A, une fois la Coupe et la Supercoupe à deux reprises. A 36 ans, il va faire une dernière pige du côté de New-York où il part gratuitement.

2012 : Paul Pogba

C'est sans doute la plus grosse affaire de la Juventus sur les dix dernières années. Arrivé gratuitement de Manchester United où il ne reçoit pas sa chance, Pogba éclate à la Juventus qui, pour le coup, a vu juste. Quatre année et 8 trophées plus tard (4 championnats, deux coupes et deux supercoupes) le français a séduit Manchester qui lâche 105 millions pour recruter un joueur qu'ils ont formé.

2013 : Fernando Llorente

Arrivé gratuitement de Bilbao, l'attaquant espagnol reste deux années à la Juventus. Il gagne deux fois le Calcio, une Copa et la Supercoupe. Il repart vers l'Espagne où il atterrit à Séville. La Juve n'a demandé aucun frais de transfert.

2014 : Kingsley Coman

L'ailier français est bloqué au PSG, son club formateur, et fait ses valises pour Turin. Il y reste un an et devient champion avant de partir en prêt pour le Bayern Munich moyennant la somme de 7 millions d'euros. Les Munichois lèvent ensuite l'option d'achat pour Coman et payent 28 millions pour s'attacher définitivement les services du français.

2015 : Sami Khedira

Alors qu'il arrive en fin de contrat au Réal Madrid et qu'il ne figurait plus sur les feuilles de match, l'allemand rebondit à Turin où il est pleinement épanoui. Si bien qu'il y joue toujours et qu'il enchaîne les titres nationaux.

2016 : Dani Alvès

Arrivé de Barcelone gratuitement, le latéral brésilien réalise une saison pleine à la Juventus où il signe le doublé coupe/championnat. Il signe en fin de saison au PSG gratuitement.

2018 : Emre Can

Tout comme les joueurs précédemment cités, le milieu de Liverpool ne coûtera pas un centime à la Vieille Dame et lui rendra de bons et loyaux services.