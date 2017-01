Quel est le point commun entre Jorge Sampaoli, Pep Guardiola, Gerardo Martino et Eduardo Berizzo ? Tous officient ou ont officié un jour en Liga ? Oui, mais pas seulement. Un homme lie la façon de voir et de penser de ces quatre entraîneurs : Marcelo Bielsa. Et tous ont revendiqué une filiation avec El Loco, se clamant bielsista. Mais si l’influence de Bielsa devait être une religion, Eduardo Berizzo en serait sans doute le plus grand apôtre.

Entre les deux personnages, l’histoire naît en 1982. Cette année-là, Marcelo Bielsa se rend avec ses moins de 14 ans de Newell’s Old Boys à Casilda pour un tournoi.

À l’époque, il n’est qu’un simple éducateur qui a déjà des idées bien arrêtées mais qui est loin d’exercer la fascination auprès de ses pairs. Quand son équipe affronte celle de Newberton, l’oeil de l’entraîneur s’arrête sur Berizzo. Bielsa décelle vite en l’adolescent un certain potentiel et le ramène dans ses bagages.

[...]

