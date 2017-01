Son visage presque imberbe va de pair avec son style vestimentaire, façon jeans basket, et lui confère une allure d’ado. Julian Nagelsmann n’a que 29 ans mais en fait facilement quatre ou cinq de moins. À l’heure où il aurait pu, dû être au zenith de sa carrière de joueur, le Bavarois est devenu en l’espace d’un peu plus d’un an l’un des entraîneurs à la mode en Bundesliga depuis sa nomination le 10 février dernier sur le banc d’Hoffenheim. Il n’avait alors que 28 ans, six mois et 15 jours.

"Nous savons que c’est une décision audacieuse mais nous voyons en lui un immense talent et nous voulons lui donner sa chance", justifie alors le directeur sportif du club Alexander Rosen. Les soucis cardiaques d’Huub Stevens ont précipité l’avènement de celui qui était à l’époque l’adjoint du Néerlandais qui ne devait lui succéder qu’en juin. Forcément, ce choix fait parler.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.