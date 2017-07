L'AS Roma a battu Tottenham 3 buts à 2 dans un match amical disputé mardi à Harrison (Etats-Unis).

Quatre Diables Rouges ont débuté la rencontre: Radja Nainggolan pour la Roma et Mousa Dembélé, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld pour Tottenham. Seul le dernier cité a joué les 90 minutes.

Nainggolan est à la base du penalty qui a permis à la Roma d'ouvrir le score: son centre a été dévié de la main par Carter-Vickers. Perotti a converti le tir des 11 mètres (13e).

Nainggolan a quitté le terrain à la 62e minute. Dembélé et Vertonghen l'ont imité à la 69e. Le Turc Under, arrivé de Basaksehir, a doublé la mise (70e). Tottenham a réussi à recoller au score en fin de match, par Winks (87e) et Janssen (90e+1). Mais le jeune Marco Tumminello, 18 ans, a eu le temps d'offrir la victoire aux Romains (90e+2).

L'Atlético Madrid a partagé (0-0) contre Toluca dans un match disputé à Mexico. Yannick Carrasco a joué la première mi-temps.