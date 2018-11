Mercredi, Franck Lampard a effectué son grand retour à Chelsea, en tant qu’entraîneur de Derby County.

Même s’il n’a pas réussi à créer l’exploit (3-2), Lampard en a profité pour encenser Eden Hazard, qui devrait revenir aux affaires ce dimanche contre Crystal Palace. "Dans sa forme actuelle, comme Messi est blessé et que Ronaldo est dans un nouveau club, Eden Hazard est le meilleur joueur au monde, oui. Je connais Hazard depuis qu’il est arrivé à Chelsea. J’avais vu son potentiel et je l’ai vu grandir en tant qu’homme et en tant que joueur. J’aime le regarder jouer et il ne faut pas être un fan de Chelsea pour dire ça."