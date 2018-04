Football La quête d’une troisièmes’est imposée comme un enjeu capital pour les Espagnols. Et surtout pour Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo.

Deux d’affilée ? Personne ne l’avait fait depuis l’AC Milan en 1989 et 1990 et la transformation de la Coupe d’Europe des clubs champions en Ligue des Champions. Remporter trois C1 consécutivement ? L’Ajax Amsterdam puis le Bayern Munich l’ont fait dans un inversement de puissance entre 1971 et 1976.