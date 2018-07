Abonnés B. D., N. Ch., M. F., Y. T. et C. F.

Un sacré voyage ! La Russie a beau être à seulement 2.400 kilomètres de Bruxelles, on peut dire sans hésiter que le mois qu’on y a passé a été des plus dépaysants. Bien davantage qu’au Brésil. C’est un pays tantôt charmant, tantôt follement surréaliste, tantôt irritant. Parfois, il est les trois en même temps.L’organisation du tournoi a été une grande réussite. Tous les supporters vous le diront. Ils ont fait de très belles découvertes et visité des endroits étonnants. Hélas, le quotidien d’un journaliste envoyé spécial n’est pas le même que celui des fans.(...)