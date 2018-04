Echangé sans en avoir le choix par Montréal au Los Angeles Football Club, Laurent Ciman sera de retour ce samedi dans la Belle Province. Avec le brassard de capitaine.

La saison de Major League Soccer a commencé début mars. Alors que Montréal affiche un bilan de deux victoires pour quatre défaites, le Los Angeles FC compte trois points de plus. Avec un match en moins. Un début de saison que l’on peut qualifier de correct, alors que tout est à créer pour la franchise californienne. Passé de l’Impact au LAFC cet hiver sans avoir été consulté (une spécificité de la MLS...), Laurent Ciman a éprouvé un peu de mal à ne pas exprimer ses sentiments. "Ce qu’il s’est passé n’a pas affecté le joueur, mais l’homme", soutenait le défenseur récemment à Sofoot. "Ça m’a fait mal parce que j’ai été traité comme un moins-que-rien, on m’a juste dit un soir à minuit : ‘Tu vas à Los Angeles. Merci d’être venu, au revoir.’ Il y a un minimum de respect à avoir, et je n'ai pas eu droit à ce respect."

© BELGA



Ciman, il faut le dire, se sentait comme chez lui à Montréal, ville qu’il a rejoint pour les soins qu’il pouvait trouver pour sa fille atteinte d’autisme et qui était très impliqué dans la vie sociale de la métropole. Le Liégeois a ainsi fait se demande de citoyenneté canadienne... "Oui, nous aimerions obtenir notre citoyenneté canadienne un jour, si on veut bien de nous", disait-il dans la presse locale avant son départ surprise. "Ma femme et moi avons envie d’avancer dans ce processus. La qualité de vie ici est magique, comme nulle part ailleurs. On se rend compte du potentiel qu’il y a à Montréal pour notre petite fille et on aimerait bien nous installer dans votre pays à long terme, si le Canada veut bien nous accepter..."

L’arrivée de Rémi Garde, l’ancien entraîneur de Lyon, dans le staff montréalais en aura décidé autrement. "Depuis les quatre semaines que je suis ici, personne ne m'a demandé d'évaluer les joueurs et l'équipe autrement que sur un point de vue sportif", déclarait Garde en décembre. "Je m'en suis tenu à ça que ce soit pour Laurent ou pour d'autres joueurs. On m'a demandé de repartir sur un nouveau projet. Avec un nouvel élan ! Cette décision fait partie, comme d'autres qui vont suivre, de la mise en place de ce nouveau projet."

Force est de constater que la sauce ne prend pas (encore?) chez les Bleu et Noir. Les Montréalais doivent profiter la venue du LAFC ce samedi pour engranger des points et rassurer leurs partisans. La partie, pour l’ouverture du stade Saputo, ne sera pas aisée. Le public, lui, éprouvera certainement des difficultés à siffler la partie adverse. Leur général reste en effet dans leur coeur. Oui, Laurent Ciman a durablement marqué la franchise québécoise. "Il a été comme mon grand frère ici, on était assez proche, on était ensemble", mentionnait ainsi cette semaine Louis Béland-Goyette, milieu de terrain canadien. "Je lui ai déjà envoyé de messages pour lui dire qu'on va gagner et qu'on va tout donner. On ne va pas se faire de cadeau!"

En tout cas, si le LAFC peut compter sur Carlos Vela pour aller de l’avant, Laurent Ciman tient la baraque derrière, si l’on excepte les débuts remarqués de Zlatan Ibrahimovic face aux partenaires de l’ancien Standardman. Les fans de l’Impact promettent une belle réception à Ciman, qui se sera donné à 110 %, tous les jours, pour son club et sa deuxième patrie. "Mon souhait est de revenir à Montréal", racontait le Diable lors de son arrivée à LA. "Mais ça ne dépend pas que de moi. Il y a les autorités et les lois. Les choses suivent leurs cours. [...] Ce match, c'est un retour chez moi. J'ai toujours eu une belle relation avec le public. Dans mon coeur, j'ai toujours été Montréalais et Québécois."