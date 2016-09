Le Ballon d'Or change de formule

Football

Une nouvelle formule du Ballon d'Or va entrer en vigueur dès la prochaine édition avec le retour du prix dans le giron de France Football qui ne reconduit pas son partenariat avec la FIFA, ont annoncé vendredi l'hebdomadaire et l'instance mondiale du football.

Cette récompense sera désormais décernée après un vote d'un collège de journalistes. Les joueurs (capitaines des équipes nationales) et les sélectionneurs ne voteront plus.

"L'accord contractuel entre la FIFA et France Football (FF) arrivait à échéance en janvier dernier. Nous avons prévenu France Football début août que le contrat ne serait pas renouvelé", a précisé la Fédération internationale de football.

La FIFA va continuer de son côté à récompenser les meilleurs joueurs et joueuses. "Les détails sur le nom de ces prix et le lieu et la date où ils seront remis seront annoncés plus tard", a précisé la FIFA.

Depuis le partenariat en 2010 entre la FIFA et l'hebdomadaire spécialisé, seulement deux joueurs ont été primés, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce qui avait soulevé de nombreuses critiques.

Créé en 1956 par France Football, le Ballon d'Or était au départ désigné par un collège de journalistes et ne concernait que les joueurs européens évoluant en Europe avant d'être élargi en 1995 à l'ensemble des joueurs évoluant sur le vieux continent, sans distinction de nationalité.

A partir de 2007, il a honoré le meilleur joueur du monde puis est entré dans le giron de la Fédération internationale après la signature d'un partenariat entre France Football et la FIFA en 2010, fusionnant avec le trophée de meilleur joueur décerné par la fédération internationale de football. Le collège des votants avait alors été élargi aux capitaines des équipes nationales et aux sélectionneurs.