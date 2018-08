José Mourinho l’a mauvaise. Déjà pas fan du concept de tournée américaine, le coach portugais a également regretté le fait que certains de ses joueurs soient toujours en vacances. Parmi eux, on retrouve Romelu Lukaku et Marouane Fellaini. "Les joueurs de mon équipe qui ont disputé la Coupe du Monde devraient songer à raccourcir leurs vacances pour aider l’équipe épuisée et pour préparer le début de la saison de Premier League", a-t-il lancé.

Mais le Mou n’est-il pas trop dur avec ses joueurs ? Analyse