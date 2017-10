En 2016, l'attaquant brésilien annonçait qu'il prenait sa retraite après plusieurs expériences non concluantes avec l'AS Roma, les Corinthians, l'Atlético Paranaense et le Miami FC.

Désormais âgé de 35 ans, l'Auriverde estime néanmoins avoir les moyens de revenir à un niveau digne d'une équipe professionnelle dans une interview accordée à Globo TV. "Je me prépare pour démarrer un nouveau projet et m’entraîner à nouveau, sans club, durant tout le mois de janvier. Depuis que j’ai arrêté, j’ai réussi à m’entretenir. Je suis prêt pour ça, je sais que je vais devoir faire preuve de beaucoup de persévérance. Je n’ai pas réussi à aller au bout de ma carrière. Des événements m’ont éloigné du football. On peut dire que j’en suis resté à la moitié. Je suis prêt à rejouer en faveur d'une équipe professionnelle. Je veux le faire pour moi, pour prouver que je peux atteindre mes limites."

Pour rappel, l'Empereur a principalement fait parler la poudre lors de son passage à l'Inter Milan. Par la suite, il a été victime de blessures à répétition et a peu à peu perdu en crédibilité avec ses frasques en dehors des terrains. Alcoolisme, surpoids, manque d'implication, la fin de carrière de l'international brésilien n'a rien eu de reluisant.