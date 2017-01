Football Nous sommes à la moitié de la saison de. À cette occasion, lavous propose de faire le premier bilan des Diables Rouges évoluant en Angleterre.

La plus grande distinction: Hazard, toujours plus haut

Il a retrouvé ses jambes de feu. Celles qui font de lui un des meilleurs joueurs de la planète football et, à n’en pas douter, l’un des plus talentueux.

Depuis l’entame de la saison de Premier League , Eden Hazard n’a cessé de prester à un énorme niveau. Et lorsqu’Antonio Conte a décidé de positionner ses troupes en 3-4-3, il est parvenu à faire briller encore plus son étoile belge.

Rapide, avec ou sans ballon, efficace (il a déjà marqué neuf buts cette saison), dribbleur et inventif, le Brainois fait l’unanimité. Que ce soit son coach ( "Eden est fantastique" , a souvent répété le manager italien), ses adversaires ( " il a réalisé l’une des meilleures performances individuelles que j’ai pu voir" , disait Eddie Howe après la victoire des Blues face à Bournemouth) ou les analystes ( "il est de retour au top et rien ne semble pouvoir l’arrêter" , précisait Jamie Carragher il y a quelques semaines), tout le monde est charmé par les performances du Diable Rouge. Mais lui ne s’en soucie guère.

Comme un enfant dans la cour de récréation, il garde son sourire innocent, continue à s’amuser en étant insaisissable pour les défenseurs et en offrant au public des gestes dont il a le secret (comme ses coups du foulard venus d’ailleurs ou ses enchaînements de dribbles à vitesse grand V).

S’il garde le même rythme durant la deuxième partie de saison et continue de faire de la Premier League son jardin (d’Eden, bien sûr), on voit mal ce qui pourrait empêcher Hazard d’aller chercher un deuxième titre de meilleur joueur du championnat anglais en trois ans. Et un deuxième titre tout court.





Grande distinction: le maestro, le buteur et l’infranchissable

(...)

