Le Cameroun, coaché par Hugo Broos, s'est imposé à Libreville (Gabon) en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Egypte en finale sur le score de 2-1.

L'Egypte, avec le Mouscronnois Trezeguet dans le onze de base (il a été remplacé à la 65e), avaient ouvert le score par Mohamed Elneny d'un tir au premier poteau à la 22e minute. Le Cameroun, où l'Ostendais Sébastien Siani et le Standarman Collins Fai, étaient titulaires, a égalisé à la 59e minute, sur un coup de tête de Nicolas Nkoulou. La décision est tombée en fin de match, Vincent Aboubakar fixant le score à 2-1 à la 88e minute.

C'est le cinquième sacre des Lions indomptables après les victoires en 1984, 1988, 2000 et 2002. Le Cameroun est maintenant à deux succès du record de victoires de l'Egypte, qui a remporté sept fois la CAN.

Les Camerounais Sébastien Siani (KV Ostende) et Collins Faï (Standard) montent donc sur le toit de l'Afrique ! Hugo Broos devient quant à lui le premier entraîneur belge vainqueur de la CAN. Il était le second coach belge à s'asseoir sur le banc d'une finale après Paul Put, qui avait été battu avec le Burkina Faso par le Nigeria (1-0) en finale de la CAN 2013.