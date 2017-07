Ives Serneels n'a pas encore digéré la courte défaite 1-0 subie par les Red Flames contre le Danemark, dimanche, en ouverture de l'Euro de football féminin. "C'est sans aucun doute l'une des plus grosses déceptions de ma carrière", a déclaré le sélectionneur national lundi.

"Même les membres du staff technique et les joueuses étaient très déçus. Maintenant, nous devons faire quelque chose. Ce sera intéressant de voir comment mes joueuses vont faire face, car nous devons gagner contre la Norvège jeudi. Et après, tout sera possible. Mais si nous sommes sous pression, la Norvège l'est également, elle est aussi bloquée à 0 point. Je suis sûr que nous pouvons gagner", a déclaré le sélectionneur national.

Serneels s'est repassé le film de la rencontre plusieurs fois durant la nuit. "Ma conclusion est que la chance n'était pas de notre côté. La plus grande déception est liée au fait que nous aurions dû prendre des points. En deuxième mi-temps, nous devions être plus efficaces. Et sur le but que nous prenons, il y a trois ou quatre choses à améliorer. Nous devons oser mettre le pied au moment crucial. Physiquement, c'était top. Nous sommes restés dans le coup pendant nonante minutes alors que j'ai vu les Danoises déjà à bout de souffle en première mi-temps.

Les Flames manquent peut-être d'une véritable cheffe de file, capable de faire des ajustements pendant la rencontre. Tessa Wullaert pourrait remplir ce rôle, mais en tant qu'attaquante de pointe, elle évolue loin du jeu. "Tessa est notre vedette, mais elle est modeste et ne se comporte pas différemment des autres. De temps en temps, elle vient vers moi pour communiquer. Mais c'est vrai, en tant qu'avant-centre, il est difficile d'être présente comme leader durant la rencontre. Tessa peut certainement jouer un peu plus bas, nous pouvons faire mal aux Norvégiennes de la sorte. Nous y pensons."

Lundi, les Red Flames qui n'ont pas joué contre le Danemark dimanche et les remplaçantes se sont entraînées à Rheden, le reste de la sélection est resté à l'intérieur pour du fitness. Lorca Van De Putte est restée avec le groupe alors que Sarah Wijnants est rentrée chez elle. Jana Coryn a été victime d'un léger évanouissement, sans gravité. Le sélectionneur attend de savoir si Laura Deloose sera disponible pour le match de jeudi.

Lundi après-midi, la sélection a pris la direction de Tilburg où elle restera jusqu'au terme de la phase de groupes. La préparation du match de jeudi contre la Norvège, vice-championne d'Europe, commence mardi. Les Red Flames devront prendre des points pour continuer à espérer une qualification en quarts de finale.