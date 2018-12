Avec l’hiver qui arrive, nombreux sont les joueurs de football qui profitent des infrastructures intérieures pour se défouler entre amis. Parmi ces infrastructures, le Fit Five est particulièrement prisé et compte un nombre croissant d’adhérents.

"Nous proposons des matchs de football à cinq contre cinq sur des terrains synthétiques, mais la différence avec le mini-foot est que les terrains sont entourés de palissades. Dès lors, le ballon ne sort jamais du terrain, et il n’y a pas de temps mort. Le match, qui peut durer entre une et deux heures, est dès lors beaucoup plus intense et convient également aux débutants qui ont l’occasion de toucher plus de ballons, et de marquer plus de buts", confie Pierre Zenou, administrateur-délégué du Fit Five.

Le Fit Five est un concept né en Angleterre qui a rapidement envahi l’Europe, en Italie et surtout en France où le marché est saturé. "On tente à présent de s’implanter en Belgique, et nous disposons déjà de trois terrains situés à Bruxelles-Ville, à Forest et à Charleroi", explique Pierre Zenou. Preuve de l’engouement suscité par cette discipline, d’autres centres ouvriront prochainement à Anderlecht, à Gand et à Anvers afin de répondre à l’importante demande.

"La particularité du Fit Five réside aussi dans le fait que nous disposons de caméras qui filment les matchs, et nos clients peuvent ensuite télécharger les vidéos de leurs exploits sur notre site internet. En parallèle, nous publions chaque mois un best of recensant les plus beaux gestes afin de fidéliser nos clients", poursuit Pierre Zenou.

Le Fit Five est très prisé en hiver, et de nombreux clubs profitent de cette infrastructure pour venir s’entraîner. "On accueille également les activités de l’académie 360 qui permet à des jeunes entre 5 et 14 ans de participer à des séances de football de qualité, encadrées par des éducateurs expérimentés. Cette académie est ouverte à tous chaque semaine pendant deux heures, dans un esprit de respect et de convivialité. Une tendance que l’on observe également est qu’il y a des plus en plus de filles qui viennent jouer chez nous. Le football féminin se développe à vive allure en Belgique et c’est tout naturellement que les femmes viennent profiter de nos infrastructures", précise encore Pierre Zenou.

Preuve de la diversité des clients qui adhèrent à cette pratique, les membres de l’ambassade de Russie à Bruxelles jouent au Fit Five, tout comme… Michy Bayshuayi. "Il est fréquent que l’attaquant des Diables Rouges se rende dans notre centre de Forest, en Région bruxelloise, pour taper la balle lorsqu’il est de retour au pays", confie Pierre Zenou.

Mais le Fit Five propose également d’autres activités, comme du bubble foot. Affublés d’une bulle en plastique transparent, les joueurs s’encastrent les uns contre les autres dans une ambiance conviviale. "Nous avons un partenariat avec une société qui propose cette activité très prisée pour les enterrements de vie de garçon ou de jeune fille. Fou rire et amusement garantis !", ajoute Pierre Zenou.

À partir de janvier, la première édition de la ligue Fit Five se déroulera dans le centre de Forest. Elle comptera 12 équipes réparties en poules, avec des matchs aller-retour organisés chaque semaine.