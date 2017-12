Edu Ferreira, 20 ans, s'est éteint la veille de Noël, a annoncé son club de Boavista. Le jeune attaquant du club portugais luttait contre la maladie depuis plus d'un an.

"Edu est parti, mais nous n'allons jamais l'oublier ! Il laisse un vide dans notre coeur qui ne pourra jamais être comblé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle étoile dans le ciel. Repose en paix Edu !", a twitté Boavista.

Edu Ferreira s'était vu diagnostiquer un cancer du fémur en novembre 2016. Contraint de s'arrêter de jouer, Edu Ferreria s'est éteint à l'hôpital San Antonio de Porto. Il s'entraînait avec l'équipe première après avoir intégré les U19 la saison dernière. Boavista en connaissance de cause, avait prolongé son contrat en signe de soutien espérant qu'il puisse vaincre la maladie. Il sera inhumé mercredi.