Les premières présentations à un juge d'instruction, dans le cadre du dossier de fraude présumée qui touche le football belge, ont lieu ce jeudi matin au sein des locaux de la justice de Tongres.

Suivez la conférence de presse du parquet









Suivez les dernières infos en direct

15h35 : Sébastien Delférière a été libéré sous condition annonce le Parquet, mais est suspecté de corruption.

15h15 : Lors d'une conférence de presse, le Parquet fédéral a évoqué une "organisation criminelle" impliquée dans ce qui s'apparaîtrait à la falsification d'"au moins" deux matches concernant le maintien en fin de saison 2017-2018.

Au total, ce sont 33 personnes qui ont été interpellées depuis ce mercredi matin. L'enquête du Parquet fédéral a permis d'arrêter 29 personnes en Belgique, ainsi que 4 à l'étranger. Des saisies pour 3,7 millions d'euros ont été faites, ainsi que des montres de luxe pour une valeur totale de 8 millions d'euros.

Toujours selon le Parquet, A.B. (qui doit être lu comme Mogi Bayat) aurait manipulé des transferts pour maximiser ses profits.

14h48 : Le Nieuwsblad annonce que son journaliste David Van den Broeck a été libéré. Il avait été interpellé ce mardi pour être entendu. "Il ne lui a été imposé aucune condition" a indiqué son avocat à nos confrères.

14h43 : Vincent Kompany se lâche. L'ancien capitaine des Diables n'est pas surpris par ce qui arrive actuellement au football belge. Découvrez ses impressions ici.

14h28 : l'Union Belge réagit. "L'image du football belge subit des dommages considérables"

Que l'enquête du parquet fédéral pour fraude, blanchiment et matches truqués aboutisse à quelque chose d'important ou non, les dégâts en matière d'image pour le football belge sont énormes, indique jeudi Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge de football (URBSFA). Pierre Cornez reconnaît que les dommages pour le football belge sont irrévocables, même si d'ici peu tous les suspects se retrouvent à nouveau libres. Il n'y a pour le moment pas d'autres initiatives envisagées pour redorer cette image.

"Nous avons consacré beaucoup de temps à des campagnes en faveur du foot féminin ou des arbitres, par exemple. Nous poursuivrons ces actions. Il est dommage que ces campagnes soient à présent salies mais c'est la réalité et nous devons y faire face".

Rien n'a encore été décidé quant à d'éventuelles futures actions en faveur de l'image du foot belge. "Il est en encore trop tôt pour ça", estime M. Cornez.

L'URBSFA attend maintenant les premiers résultats de l'enquête. On devrait en savoir plus à ce sujet jeudi après-midi. "La présomption d'innocence vaut pour chacun. Nous devons accepter que le parquet fédéral fasse son travail. Tant qu'elle ne disposera pas de plus d'informations, l'Union belge s'abstiendra de réagir sur ce dossier".

© Belga 13h57 : Le nom et le visage de Sven Mary étaient apparus dans cette affaire tentaculaire. On connaît depuis ce jeudi en début d'après-midi la personne que le célèbre avocat va défendre. Plus d'informations ici.

13h34: Interrogé par nos confrères de TV Oost, un concessionnaire automobile d'Alost s'est laissé aller à une fameuse confession. "Veljkovic est venu acheter une voiture ici avec Delferière", a déclaré François Thoen, propriétaire d'un garage Volkswagen / Audi.

13:32: Le nom d'un autre joueur de Waasland-Beveren a également été révélé: Il s'agit d'Olivier Myny.

13h30: Bart Vertenten, un des deux arbitres dont on sait qu'ils font partie des personnes interpellées mercredi dans le cadre d'une vaste enquête du parquet fédéral visant le football belge, va être présenté au juge d'instruction de Tongres, qui devra se prononcer sur une éventuelle inculpation. C'est ce qui a été confirmé jeudi par son avocat Johnny Maeschalck, qui quittait en milieu de journée le bâtiment de la police judiciaire fédérale de Hasselt, où sont interrogés par les enquêteurs un certain nombre de suspects dans cette affaire qui ébranle depuis mercredi matin le monde du ballon rond. Peu de temps après que l'avocat avait quitté le bâtiment, une voiture emportant à l'arrière une personne cachée sous une couverture a elle aussi quitté les lieux.

13h10 : Les trois responsables du "Kavé" qui avaient été interpellés pour audition mercredi ont pu repartir libres dans la nuit de mercredi à jeudi, confirment des sources policières.

13h02 : Les perquisitions qui ont eu lieu dans les bureaux de banques du Luxembourg n'ont pas donné lieu à des interpellations, selon divers médias du Grand-Duché. Le parquet fédéral belge avait annoncé mercredi qu'en parallèle de la quarantaine de perquisitions menées le jour-même sur le territoire belge, plus d'une dizaine d'autres "visites" avaient lieu à l'étranger, notamment au Luxembourg. Des médias locaux avaient alors relayé que des banques étaient notamment visées. La requête avait été faite sur base de soupçons de faits de blanchiment et formation de bande criminelle. Sur base de communications du parquet luxembourgeois, des médias comme Le Quotidien précisent qu'il n'y a pas eu d'arrestations au Grand-Duché.

12h54 : Selon Sporza, Davy Roef ferait partie des joueurs de Waasland-Beveren actuellement entendus par les enquêteurs. L'ancien portier du Sporting d'Anderlecht est le premier nom mentionné explicitement dans l'affaire depuis sa révélation mercredi matin.

© Belga 11h51: Un troisième journaliste invité à s'exprimer. L'Association flamande des journalistes (VVJ) confirme qu'un troisième journaliste est en train d'être interrogé par la police. Il s'agit d'un journaliste sportif de Het Laatste Nieuws. "La différence avec les deux autres journalistes qui ont été arrêtés mercredi est que cet homme de Het Laatste Nieuws a été invité à un entretien pour donner des éclaircissements sur certains points", a déclaré Pol Deltour, secrétaire national du VVJ.

11h45: Kris Luyckx, l'avocat de Veljkovic n'a pas masqué sa colère au moment d'arriver à Tongres: "Les fuites doivent cesser. Elles ne proviennent pas de la défense, et j'espère que le procureur fédéral se dissociera de cela. En tant qu'avocat, je n'ai pas encore eu l'occasion de consulter mon client."

11h34: À Waasland Beveren, le porte-parole Martijn De Jonge a indiqué que la justice ne serait pas descendue mercredi au Freethiel mais le président, Dirk Huyck, avait bien été interrogé par les enquêteurs avant d'être remis en liberté. Le Club se dit prêt à coopérer à l'enquête. Concernant, les différents joueurs du club interpellés pour audition, le porte-parole précise "ne pas savoir" de quels joueurs il s'agit.

11h28: L'entraîneur du FC Bruges Ivan Leko, appréhendé mercredi et qui a passé la nuit en cellule, sera présenté à 11h30 au juge d'instruction de Tongres, a confirmé jeudi, devant le palais de justice, son avocat Walter Van Steenbrugge. Il avait déjà été entendu mercredi par les enquêteurs. Le juge devra se prononcer sur son éventuelle inculpation.

© Belga 11h05: Les ténors du barreau présents à Hasselt. L'avocat Dimitri de Beco a débarqué dans l'immeuble de la police judiciaire fédérale à Hasselt, peu avant 11 heures. On ne sait pas à qui il prêtera ses services dans cette affaire de fraude généralisée dans le football belge. Kris Luyckx est également arrivé, tout comme Jean-Philippe Mayence, Tom Bauwens et Sven Mary, qui avaient déjà été repérés. Ce sont tous des avocats de premier plan impliqués dans cette grande entreprise.

11h01 : Selon le parquet fédéral, il n'y aura pas d'interpellation ce jeudi. Tous les suspects dans ce dossier ont été appréhendés mercredi, assure-t-il. Une conférence de presse aura lieu à 15h00.

11h00 : Contrairement à ce qui a circulé dans certains médias jeudi matin, le président du Standard de Liège Bruno Venanzi, dont le club a également fait l'objet de perquisitions mercredi, n'a pas été interpellé. Olivier Smeets, chargé des relations presse de la formation liégeoise a démenti cette information auprès de l'agence Belga jeudi matin.

10h58: À Bruges, la séance d'entraînement du jour est dirigée par Rudi Cossey et Ed Still, en l'absence d'Ivan Leko.

10h38: Pendant ce temps-là, Sébastien Delferière s'est présenté devant le juge d'instruction à Tongres vers 10h.

10h29: Selon nos confrères du Laatste Nieuws, Dirck Huyck, le président de Waasland-Beveren, a été également interpellé mercredi soir ans le cadre de l'enquête sur la fraude financière et le blanchiment d'argent dans le football belge. Et ce matin, c'était au tour de certains joueurs de Waasland-Beveren d'être arrêtés pour interrogatoire. Ils ont à leur tour été interpellés pour audition dans le cadre de la même enquête, visant des transferts d'argent présumés frauduleux, et qui se serait ensuite étendue à des soupçons de corruption liés à d'éventuels matches truqués.

10h11: Le club de Lokeren a confirmé que Stefan Vermeulen, le bras droit du président Roger Lambrecht, a également été interrogé par des enquêteurs à Hasselt mercredi soir avant de pouvoir regagner son domicile. Un interrogatoire qui ne semble pas réellement inquiéter le club perquisitionné mercredi, vu qu'il n'y occupe pas de fonction officielle. "Stefan Vermeulen travaille en effet en étroite collaboration avec notre président Roger Lambrecht, mais à ma connaissance il n'a pas de fonction officielle, c'est le comptable personnel de notre président", précise jeudi Herman Van de Putte, responsable presse du Sporting Lokeren. "On a juste posé quelques questions à Stefan Vermeulen. Il a ensuite pu quitter Hasselt mercredi soir."

Ce que l'on sait sur cette suspicion de fraude à grande échelle qui secoue le football belge

L'affaire qui secoue le monde footballistico-juridique belge depuis mercredi déploie de nombreuses tentacules. Il pourrait s'agir d'un vaste dossier de corruption, qui a impliqué des dizaines de perquisitions en Belgique et à l'étranger. Ce séisme porte en fait sur deux volets distincts, même si des liens peuvent exister entre eux. D’une part, le parquet fédéral soupçonne l’existence de transactions financières suspectes au sein de plusieurs clubs de l’élite. Derrière ces transactions, seraient à l’oeuvre plusieurs agents de joueurs. Ils auraient dissimulé aux autorités des commissions portant sur des transferts de joueurs mais aussi sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs. On parle de blanchiment d’argent et de corruption privée. D’autre part, les enquêteurs auraient, au cours de leurs investigations, nourri des suspicions sur le déroulement de certaines rencontres disputées pendant la saison 2017-2018.

De nombreuses perquisitions ont été menées en de nombreux endroits du pays et un grand nombre de personnes actives dans le milieu du football ont été privées de liberté et emmenées pour audition.

Quelles sont les personnes visées jusqu'ici ? Mogi Bayat (agent de joueurs), Dejan Vejlkovic (agent de joueurs), Karim Mejjati (agent de joueurs), Herman Van Holsbeeck (ancien manager d'Anderlecht, remplacé par Luc Devroe depuis l'arrivée de Marc Coucke aux commandes du club), Ivan Leko (entraîneur principal du FC Bruges), Sebastien Delferière (arbitre), Bart Vertenten (arbitre), Stefaan Van Roy, directeur sportif du FC Malinois, mais aussi Dirck Huyck, le président de Waasland-Beveren et certains joueurs de WB et Stefan Vermeulen, le bras droit du président Roger Lambrecht à Lokeren.





Mogi Bayat devant le juge d'instruction, Leko a passé la nuit en cellule

C'est un juge de la localité limbourgeoise qui avait émis les mandats ayant débouché sur les perquisitions de mercredi. Les interrogatoires par la police judiciaire fédérale d'Hasselt des agents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic - considérés comme les acteurs principaux de l'affaire - se poursuivent en parallèle. Herman Van Holsbeeck, ex-manager d'Anderlecht, a pu rentrer chez lui vers 22h00 mercredi soir, après son interrogatoire.

C'est ensuite Stefaan Van Roy, directeur sportif du FC Malinois, qui a été entendu jusqu'à 0h30.

L'entraîneur du FC Bruges Ivan Leko et l'arbitre Bart Vertenten ont eux passé la nuit en cellule. Ce dernier sera encore interrogé jeudi.

Les avocats Jean-Philippe Mayence - qui représente Mogi Bayat -, Johnny Maeschalck et Sven Mary sont arrivés sur place. Le célèbre pénaliste est entré dans le bâtiment sans indiquer de quel suspect il était le conseil. Il a récemment été sollicité par l'entraîneur assistant du FC Malinois, Fred Vanderbiest, impliqué dans une bagarre lors du match de D1B à l'Union Saint-Gilloise.