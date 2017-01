Le Burkina Faso et le Cameroun se sont qualifiés samedi pour les quarts de fionale de la CAN 2017. Victorieux de la Guinée Bissau (0-2), les Burkinabés comptent cinq points comme le Cameroun mais terminent premiers du groupe A en raison d'une meilleure différence de buts (2 contre 1).

Dans son stade d'Angondjé de Libreville, le Gabon a enregistré un troisième partage en trois matches contre le Cameroun (0-0). Avec trois points, le pays organisateur est éliminé au premier tour. Ce n'était plus arrivé depuis 1994.

Avec Collins Fai (Standard) et Sébastien Siani (Ostende), le Cameroun dirigé par Hugo Broos a été harcelé en début de rencontre par le Gabon, avec Didier Ovono (Ostende) dans le but. Fabrice Ondoa a dû effectuer un premier plongeon devant Denis Bouanga (2e). Le gardien des Lions indomptables a été heureux de voir Pierre-Emerick Aubameyang se tenir la tête après avoir manqué sa reprise (4e). Bouanga s'est extrait du marquage de deux défenseurs dans la surface de réparation (5e) et a pris de vitesse la charnière centrale camerounaise (12e). Mais les deux frappes de l'attaquant de Tours se sont envolées au-dessus du but adverse.

S'il y avait beaucoup de rythme dans ce début de match, on a noté aussi pas mal de fautes. Pour une charge maladroite, Siani a pris un carton jaune (18e). Petit à petit, l'intensité a baissé et la rencontre s'est concentrée au milieu du terrain. Les Gabonais donnaient l'impression d'être à bout de souffle et Aubameyang touchait peu de ballons depuis le coup d'envoi.

Supérieurs dans le jeu, les Camerounais ont encore semé le danger par Edgard Salli bien contré par Ovono (62e). Bien muselé par Nicolas Nkoulou, Adolphe Teikeu et Michael Ngadeu, Aubameyang ne parvenait pas à faire la différence. Pas de chance pour les Gabonais, Ondoa a sorti une parade incroyable devant Didier Ndong (90e+4).

Le Burkina Faso n'a pas laissé le temps à la Guinée Bissau de mettre ses idées en place. Les joueurs de Paulo Duarte ont asséné pas mal de coups à leurs adversaires (carte jaune pour Abdou Traoré, 7e). Mais les Burkinabés ont aussi rendu le début de match des Guinéens cauchemardesque par leurs actions. Bertrabnd Traoré a frappé au but le premier a frappé (8e) mais Prejuce Nakoulma a ouvert la marque (11e, 0-1). Les Burkinabés se sont alors appliqués à faire circuler le ballon de droite à gauche. C'était propre mais insuffisant pour surprendre les Guinéens.

A la reprise, la Guinée a laissé plus d'espace aux Etalons. Sur passe de Nakoulma, Bertrand Traoré, l'attaquant de l'Ajax, a ajusté Jonas Mendes d'un plat du pied (57e, 0-2). Le break était fait. La Guinée Bissau s'est montrée dangereurse sur coup franc botté par Mamadu Candé détourné par Koffi Kouakou (71e).