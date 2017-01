A 4 jours du début de la compétition, le président Ali Bongo a inauguré les deux stades construits spécialement pour l'occasion, alors que ses opposants se font entendre.

Le premier a été construit au nord du pays, à Oyem. Quand au second, qui a été érigé dans la capitale économique du pays, à Port-Gentil, il accueillera notamment la rencontre entre perdants des demi-finales.

Ces inaugurations ont été chaleureusement accueillies, surtout à Port-Gentil, qui pour la première fois de son histoire possédera une enceinte de cette envergure. Pour marquer le coup, le stade a d'ailleurs été béni conjointement par un prêtre, un imam et un évangéliste.

"Les Gabonais, dans la grande majorité, ont voulu que cette CAN se joue au Gabon. Nous n'avons fait que respecter le choix des Gabonais", a déclaré le président Ali Bongo.

Mais de nombreux activistes et ONG appellent au boycott de la compétition, "par tous les moyens appropriés, pacifiques et non-violents" pour montrer leur mécontentement face aux 500 milliards de francs CFA dépensés pour l'organisation cette édition de la CAN ainsi que celle de 2012 .

La CAN débutera le 14 janvier par le match d'ouverture opposant le Gabon et la Guinée Bissau et prendra fin le 5 février.