Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





© dr Le Standard prète son joyau Jérôme Doem à Maastricht, club de seconde division néerlandaise. Il a été cédé pour une saison sans option d'achat et y retrouvera son comparse Dimitri Lavalée, lui aussi prèté par les Rouches au club batave.

© dr Nacer Chadli est plutôt confiant quant à son avenir. Son club de West Bromwich, relégué en Championship réclame cependant près de 19 millions d'euros. Plus de détails ici.



C'est la grosse information du jour en Premier League : Maurizio Sarri, le nouveau coach de Chelsea, ne compterait absolument pas sur Olivier Giroud en vue de la saison prochaine. Le Français pourrait donc être poussé vers la sortie au profit de Gonzalo Higuain.

Eden Hazard ne laisse plus aucun doute. Il veut rejoindre le Real comme il l'a avoué lors d'une récente interview : "Après six ans magnifiques à Chelsea, il est peut-être temps de voir autre chose. On verra si je reste ou si je pars. Chelsea prendra la décision finale. Vous savez où je souhaite aller..."

José Mourinho passe à l'attaque. Selon le Daily Mail, le fantasque entraîneur portugais de Manchester United aurait jeté son dévolu sur Leonardo Bonucci, le défenseur transalpin du Milan AC. Le coût de la transaction culminerait à 32 millions d'euros.

Felipe Anderson chez les Hammers. Le transfert a mis longtemps à se concrétiser mais il est désormais officiel. Le médian brésilien de la Lazio Rome rejoint West Ham pour la modique somme de 47 millions d'euros.

© dr Le Barça recherche déséspérement un médian infiltreur. Alors que la piste menant vers Adrien Rabiot est toujours d'actualité, les Blaugrana pourraient se rabattre sur Steven N'Zonzi. Ce dernier coûterait environ 40 millions d'euros.



Kovacic sur le départ? Rien n'est moins sûr au vu de l'indemnité de transfert réclamée par le Real. Elle atteindrait, en effet, 90 millions d'euros. De quoi effrayer les potentiels acquéreurs...

© dr Cristiano Ronaldo accueilli en héros à Turin. Plus d'informations ici.



L'AS Rome lorgnerait sur Alphonse Areola. Les dirigeants Giallorossi se prépareraient ainsi à un éventuel départ - vers Chelsea ? - de leur portier Allisson.

Gonzalo Higuain plait à beaucoup de monde. Alors qu'on évoque un vif intérêt de Chelsea, l'attaquant argentin serait également pisté par l'AC Milan. Les Rossoneri espérent que la Juve sera prête à lâcher son joueur compte tenu du fait qu'elle vient de recruter Cristiano Ronaldo.

© dr Benjamin Pavard attise les convoitises. Auteur d'une excellente coupe du monde, le défenseur de Stuttgart est sur les tablettes de plusieurs clubs. Après le Bayern, Tottenham aurait manifesté son intérêt. Affaire à suivre.



© dr Thomas Meunier veut plus d'amour au PSG mais ne veut pas forcément quitter le club parisien pour autant. Plus d'informations ici.