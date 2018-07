Football Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





Le fil info :





Les infos du matin :

© D.R - Mauvaise nouvelle pour Michel Preud'homme et le Standard. Alors qu'il devait se présenter à l'entraînement ce lundi, Mehdi Carcela n'a pas donné signe de vie. Plus d'informations ici.

- Toujours à la recherche d'un défenseur, le Sporting d'Anderlecht se pencherait sur le dossier d'un joueur suédois de 25 ans. Plus de détails ici.

- Les recrues anderlechtoises n'ont pas mis longtemps à s'acclimater au Parc Astrid et font déjà forte impression. Plus d'informations ici.

- Benjamin Van Durmen prolonge l'aventure avec Mouscron jusqu'en 2022. "J'ai encore tout à prouver" a-t-il affirmé. Plus de détails ici.





© D.R - Nous vous l'annoncions hier soir, Manchester United et l'Ajax sont tombés d'accord sur le transfert de Daley Blind. Il s'agit d'un retour aux sources pour le joueur batave puisqu'il y avait déjà évolué entre 2008 et 2014.







© D.R - Selon les médias allemands, Mario Mandzukic s'éloignerait de Dortmund. L'attaquant croate coûterait trop cher pour le BVB (30 millions d'euros) et pourrait retrouver une place de titulaire au sein de son équipe actuelle, la Juventus, en cas de départ de Gonzalo Higuain.



- Le journal allemand Bild semble catégorique, le transfert du Français Benjamin Pavard de Stuttgart au Bayern Münich semble plus qu'imminent et pourrait être officialisé prochainement. Attention cependant, le transfert ne serait effectif qu'à partir de 2019, Pavard pourrait donc rester un an de pluis à Stuttgart avant de rejoindre les Bavarois pour 35 millions d'euros.





© D.R - Remy Cabella pourrait être utilisé en tant que monnaie d'échange par l'OM pour parvenir à convaincre Nice de lâcher Mario Balotelli. Alors que le prix de l'Italien est fixé à 10 millions d'euros, les Olympiens pourraient tenter de le faire diminuer en incluant Cabella dans la transaction.



- Loïc Remy est de retour en France. Après une saison morose du côté de Las Palmas, l'ancien Bleu a paraphé un contrat de deux ans avec Lille.





© D.R - Thierry Henry a mis fin à sa collaboration avec la chaîne Sky Sports. Il voudrait se concentrer sur sa carrère de coach. Plus d'informations ici.



- L'inoxydable légende du football australien Tim Cahill a mis fin à sa carrière internationale avec l'Australie. Plus d'infos ici.