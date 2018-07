Football Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





Le fil info :





Les infos du matin :

© DR - Les quatre Anderlechtois ayant participé au Mondial devraient quitter le club cet été. Plus d'infos ici.



- Absent de l'entraînement du Standard, Mehdi Carcela pose question. Que lui arrive-t-il ? Plus d'infos en cliquant ici.

- Le Cercle de Bruges, soucieux de se maintenir en Pro League cette saison, a signé un international japonais. Plus de détails ici.

- Un renfort défensif du côté de Tubize. Plus d'infos ici.

- Florent Stevance quitte Charleroi. Plus d'infos ici.

© DR - Adnan Januzaj serait courtisé par un club mythique de Premier League. Plus d'infos ici.



- Brighton s'est attaché les services d' Yves Bissouma, un médian de 21 qui jouait à Lille. Le montant de la transaction pourrait s'élever à 20 millions d'euros.

© DR - Désespérément à la recherche d'un défenseur suite au départ de Lenglet, Séville songerait à Nicolas Nkoulou. Le joueur vient d'être acheté par le Torino à Lyon après avoir été prêté pendant un an au club italien. Les Turinois en réclameraient désormais 20.



© DR - Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, des retrouvailles plus rapides que prévu? Plus de détails ici.

© DR - José Fonte de plus en plus proche de Lille. Selon un journaliste d'RMC Sport, le défenseur portugais devrait s'engager dès son retour de vacances.



- C'est officiel : Wahbi Khazri a signé à Saint-Etienne. L'ancien Rennais y a signé un contrat de quatre ans.

© DR - Après le départ de Jorge Sampaoli, qui pour lui succéder à la tête de la sélection argentine? Plus de détails ici.



- C'était l'info insolite d'hier. Le Central Coast Mariners, club australien, aura mis à l'essai un certain...Usain Bolt pour la durée de six semaines. Un essai qui pourrait se transformer en contrat s'il venait à être concluant.