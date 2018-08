Le fil info :

- 17h29: Rabiot refuse de prolonger au PSG

Le milieu de terrain, Adrien Rabiot, refuse pour le moment de prolonger son contrat avec le PSG. Il est lié avec le club parisien jusqu'en 2019. Ses conseillers continuent de discuter avec le "Board" du PSG mais n'a pas encore apposé sa signature pour une nouvelle aventure au sein du champion de France.

- 15h47: Yuya Kubo en route vers Nuremberg

Football Il y a du mouvement ce week-end au mercato.

Yuya Kubo serait sur le point de quitter La Gantoise pour rejoindre, en prêt, le FC Nuremberg. Le manager de l'équipe allemande, Andreas Bornemann, l'a annoncé samedi.

La transaction pourrait être actée ce dimanche. Kubo, 24 ans, serait prêté par les Buffalos chez les promus en Bundesliga avec une option d'achat. A la Ghelamco Arena, le milieu de terrain offensif japonais possède un contrat jusqu'en juin 2020.

Kubo, qui n'a pas été sélectionné pour le Mondial russe avec les 'Blue Samurais', est arrivé à Gand en janvier 2017 en provenance des Young Boys de Berne. Depuis lors, il a joué 61 rencontres pour les Buffalos, marquant 22 buts.

- 15h11: Julio Baptista rebondit en Roumanie

Après deux ans sans jouer, Julio Baptista signe en faveur du champion de Roumanie.

L'attaquant brésilien Julio Baptista a décidé de sortir de sa retraite pour s'engager en faveur du CFR Cluj, champion de Roumanie en titre. La durée de son contrat n'a pas été mentionnée. Baptista a évolué dans de nombreuses formations de premier plan, portant les couleurs de Sao Paulo (2000-2003), du FC Séville (2003-2005), du Real Madrid (2005-2007), d'Arsenal (2007-2008) et de l'AS Roma (2008-2011). Il a ensuite évolué à Malaga (2011-2013), Cruzeiro (2013-2015) et Orlando City (2016).

International brésilien à 48 reprises et vainqueur de la Copa America à deux reprises, il n'a plus joué depuis la fin de son contrat avec la franchise de MLS.

Cluj, champion pour la 4e fois de son histoire, a été battu au 2e tour qualificatif de la Ligue des Champions par les Suédois de Malmö. Repêché en Europa League, le club roumain affrontera la formation luxembourgeoise de Dudelange en barrages. Cluj compte deux anciens joueurs de Jupiler Pro League dans ses rangs avec Cristian Manea (ex-Mouscron) et George Tucudean (ex-Standard).

- 14h35: El Ghanassy en Arabie saoudite



Le joueur est prête par Nantes à Al Raed pour une saison. Il évoluera dans le championnat saoudien.

- 14h00 : Clément Petit file aux Francs Borains .

L’attaquant devra se faire une santé en D2 amateurs

Arrivé en janvier dernier à Mouscron, Clément Petit n’aura pas convaincu Frank Defays. L’attaquant de 20 ans, formé au Futurosport, avait quitté Mouscron pour Anderlecht mais malheureusement y avait cumulé les blessures (ligaments croisés et fracture du coude). De retour au Canonnier et malgré du temps de jeu en fin de championnat et lors des PO2, il n’avait pas trouvé grâce aux yeux du coach.

A la reprise, Mouscron lui a demandé de se greffer au noyau des U21 et de se trouver un nouveau club. Ce qui a été fait puisque Clément Petit défendra les couleurs des Francs Borains cette saison. Il est mis à disposition du club évoluant en D2 amateurs.

- 13h00 : Benson prêté à Mouscron.

L’ailier du KRC Genk espère obtenir du temps de jeu à l’Excel

Excédentaire au KRC Genk, le jeune espoir Manuel Benson (21 ans) devait se trouver un nouveau club en prêt pour obtenir du temps de jeu et prouver qu’il est aussi talentueux que le dit sa réputation.

L’Antwerp et Mouscron se sont montrés intéressés par le jeune international U21 mais c’est finalement au Canonnier que Manuel Benson est prêté, comme nous vous l’annoncions en primeur ce vendredi. Le Racing Genk l’a officialisé sur son site internet.

Le prêt est assorti d’une option d’achat.