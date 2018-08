- Du mouvement à Sclessin. Les Rouches attendent impatiemment l'arrivée de. L'attaquant espoir belge de 22 ans devrait être prêté par Watford avec option d'achat. Plus d'infos ici.

- Toujours au Standard, Stéphane Oméonga ne serait pas contre un passage en bord de Meuse. Rien d'officiel pour l'instant, mais le médian de la Genoa aurait refusé une offre de Frosinone (Série A) dans l'espoir de signer pour les Liégeois. Dans le sens des départs, Duje Cop est lui officiellement parti à Valladolid en Liga.

- Au Mambourg, Parfait Mandanda serait sur le point de quitter le navire. Le portier carolo est barré par la titularisation immédiate dans les cages de Rémy Riou et le retour à l'entrainement de Nicolas Penneteau. Rélégué troisième dans la hiérarchie, Le gardien international congolais devrait s'entretenir avec la direction des Zèbres afin de négocier, peut-être, son bon de sortie afin la fin de ce mercato.

- Avec un départ décevant de 0 point sur 12, Mouscron cherche encore à se renforcer offensivement. Plusieurs noms circulent chez les Hurlus : M'Baye Leye (libre de tout contrat), De Belder (Cercle Brugge) et Gounongbe (libre, ex-Cardiff City).

© D.R.

est heureux à Liverpool et il le fait savoir. Selon le quotidien britannique The Mirror, l'attaquant brésilien rejette les spéculations qui l'envoyaient au Barça. "Je suis seulement intéressé par Liverpool et gagner tout ce que je peux avec eux. Nous avons les meilleurs supporters au monde", a-t-il déclaré.