- 18h35 : Courtrai a annoncé lundi l'arrivée de l'attaquant Felipe Avenatti. L'Uruguayen, 25 ans, est prêté jusqu'au terme de la saison par Bologne.

- 18h30 : Le défenseur allemand Thomas Konrad ne signera pas à Eupen. Les Pandas ont annoncé lundi que le club ne proposerait pas de contrat au joueur de 28 ans, en test depuis une semaine au Kerhweg.

- 18h00 : L'annonce devrait être officialisée dans les prochaines heures! Loris Karius va en effet quitter Liverpool et être prêté deux ans au Besiktas, avec option d'achat. Selon le Daily Mail, le club turc s'intéressait à Simon Mignolet mais s'est finalement rabattu sur le portier allemand. A noter que si c'est un concurrent en moins pour Mignolet, notre gardien belge devra encore parvenir à déloger le nouveau venu Alisson Becker, que les Reds n'ont pas acheté 62,5 millions d'euros pour être sur le banc...

- 17h30 : Mouscron et Braga ont trouvé un accord sur le prêt de Marko Bakic pour une saison. Dans le sens inverse, Huyghebaert est lui prêté à Neufchâtel. Plus d'infos





Les infos du matin

© D.R. - Anderlecht engage un jeune défenseur de Valenciennes, Sikou Niakaté! Le français devrait coûter une somme de 3 millions d'euros pour le RSCA. Découvrez le ici.



- Du mouvement à Sclessin. Les Rouches attendent impatiemment l'arrivée de Obbi Oularé. L'attaquant espoir belge de 22 ans devrait être prêté par Watford avec option d'achat. Plus d'infos ici.

- Toujours au Standard, Stéphane Oméonga ne serait pas contre un passage en bord de Meuse. Rien d'officiel pour l'instant, mais le médian de la Genoa aurait refusé une offre de Frosinone (Série A) dans l'espoir de signer pour les Liégeois. Dans le sens des départs, Duje Cop est lui officiellement parti à Valladolid en Liga.

- Au Mambourg, Parfait Mandanda serait sur le point de quitter le navire. Le portier carolo est barré par la titularisation immédiate dans les cages de Rémy Riou et le retour à l'entrainement de Nicolas Penneteau. Rélégué troisième dans la hiérarchie, Le gardien international congolais devrait s'entretenir avec la direction des Zèbres afin de négocier, peut-être, son bon de sortie afin la fin de ce mercato.

- Avec un départ décevant de 0 point sur 12, Mouscron cherche encore à se renforcer offensivement. Plusieurs noms circulent chez les Hurlus : M'Baye Leye (libre de tout contrat), De Belder (Cercle Brugge) et Gounongbe (libre, ex-Cardiff City).





© D.R. - Roberto Firmino est heureux à Liverpool et il le fait savoir. Selon le quotidien britannique The Mirror, l'attaquant brésilien rejette les spéculations qui l'envoyaient au Barça. "Je suis seulement intéressé par Liverpool et gagner tout ce que je peux avec eux. Nous avons les meilleurs supporters au monde", a-t-il déclaré.



- Manchester City ciblerait Ruben Neves pour pas moins de 60 millions d'euros. D'après des échos dans The Sun, les Citizens espéreraient rameuter le médian portugais de Wolverhampton lors du prochain mercato hivernal. Un beau lot de consolation après avoir perdu la bataille contre Chelsea pour Jorginho.

- Wilfried Ndidi signe un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec Leicester. Le milieu de 21 ans a été élu deux fois d'affilée jeune joueur de l'année chez les Foxes.





© D.R. - Ca chauffe entre Felipe Luis et le Paris St-Germain. Le défenseur brésilien de l'Atletico serait tout proche d'un accord avec le club de la capitale. Eurosport évoque même que le latéral gauche aurait déjà conclu un accord avec les Parisiens. Barré par l'éclosion de Lucas Hernandez chez les Colchoneros, il s'agirait ici d'une belle porte de sortie pour Felipe Luis. Seul le montant du transfert fait encore obstacle dans les tractations. Le PSG aurait fait une offre de 5 millions d'euros, jugée insuffisante pour les Madrilènes qui en exigent 12 à 15 millions.











© D.R. - L'attaquant japonais de La Gantoise, Yuya Kubo rejoint officiellement le promu allemand de Nüremberg. Kubo, 22 buts la saison passée avec les Buffalos, est prêté une saison avec option d'achat.



- "Fifty-fifty", telles sont les chances que Jerome Boateng quitte le Bayern Münich cet été. Ce n'est autre que le président du club bavarois, Uli Hoeness, qui l'affirme. Le défenseur allemand a souvent été cité au PSG ces dernières semaines.





© D.R. - L'OM s'intéresse à un ancien anderlechtois. Les Marseillais seraient sur la piste de Trezeguet. Le club turc de Kasimpasa avait levé l'option d'achat (2 millions d'euros) de l'attaquant égyptien en espérant faire une plus-value à la revente cet été. Les Phocéens se seraient montrés insistants et suiveraient de près le dossier. Le Serbe Nemanja Radonjic est une autre option, plus chère cependant.



- Si vous l'avez loupé dimanche soir, l'ex-Brugeois Bjorn Engels s'est engagé avec le promu du Stade de Reims en Ligue 1. Bloqué à l'Olympiakos, le défenseur belge de 23 ans devait impérativement se trouver un nouveau point de chute pour rebondir. Plus d'infos ici.