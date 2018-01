Le Lierse a battu le Beerschoot-Wilrijk 2-1 samedi dans un match comptant pour la 21e journée de la Promimus League.

Mais ce que l'on retiendra surtout de ce match qui s'annonçait tendu, c'est le bien triste spectacle qui s'est produit dans les tribunes. L'arbitre Kevin Van Damme avait déjà dû retarder le coup d'envoi suite à des jets de fumigène.

Durant la partie, l'homme en noir a interrompu la rencontre pendant une vingtaine de minutes à cause de feux d'artifice lancés des tribunes. Comme on peut le voir sur les images de vidéos diffusées par nos confrères d'atv et du Laatste Nieuws, les supporters de deux clubs se sont lancés des fumigènes dans les gradins.

Le président du Beerschoot Eric Roef était furieux suite aux événements. "Le Lierse est responsable de cette organisation inadéquate. Ils n'ont pas pu garantir la sécurité. Il est inacceptable que des feux d'artifice puissent être lancés d'un camp de supporters à l'autre. Des enfants venus encourager nos couleurs sont à l'hôpital, avec des brûlures. C'est honteux!".

Du côté du Lierse, on regrette les incidents mais on se défend: "Notre stade a été jugé par le ministère de l'Intérieur et tout était en ordre. Mais c'est toujours avec les mêmes clubs visiteurs que nous avons des problèmes", a ainsi déclaré le manager lierrois Roel Rymen.





La police de Lierre examine les images vidéo

La police de Lierre a affiché dimanche sa volonté de faire toute la lumière sur les incidents survenus samedi soir. "Les images vidéo vont être analysées", a indiqué dimanche le service de police.

"C'était un match à risques, avec effectivement une série d'incidents. Des renforts avaient été demandés préalablement auprès de police fédérale, et durant le match, auprès de la police d'Anvers", selon Magalie Derboven, porte-parole de la police lierroise.

Selon elle, un supporter au moins a été hospitalisé et trois autres ont reçu sur place des soins prodigués par la Croix-Rouge. "Un agent de police a également été conduit à l'hôpital pour examen. Trois autres agents ont également été légèrement blessés", selon cette porte-parole de la police.

"Tout a été enregistré par les caméras. Nous allons maintenant examiner tout cela avant de prendre des mesures. Des procès-verbaux, arrestations, et autres, pourraient éventuellement suivre. On devrait y voir plus clair dans les jours qui viennent. Un débriefing sera aussi réalisé".