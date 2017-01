L’exercice domestique 84-85 permet à Anderlecht de renouer avec le titre et Waregem, pour un tout petit point, échoue au pied du podium avec néanmoins un ticket pour la Coupe de l’Uefa en guise de prix de consolation. Le club du Gaverbeek retrouve la scène européenne après onze ans d’absence, tout comme son entraîneur, Urbain Hasaert, qui avait déjà accompli un parcours honorable (jusqu’en quart) avec Lokeren dans cette même C3 (saison 80-81).

Premiers adversaires de Waregem et vice-champions derrière Velje BK, les Danois d’Aar-hus bénéficient du soutien affectif de leurs compatriotes Henrik Andersen et de Per Frimann pour cette manche aller au Regenboogstadion où Lund-qvist ouvre le score après une vingtaine de minutes. Veyt remet les siens à niveau avant la pause mais Poulsen jette un froid dès la reprise. Un à deux, il est temps que Waregem sonne la charge. Trois buts sont inscrits en dix minutes (Dekenne, Desmet, De Craeye), l’équipe locale peut voir son futur en 3 D et Van Baekel assure le coup à la 77e (5-2).

Les retrouvailles au bord de la péninsule de Jutland entérinent la supériorité des Belges grâce à un nouveau but de Veyt rentré sur le tard (88e). Le petit Danny qui fait aussi partie des plans de Guy Thys pour une éventuelle qualification des Diables au Mondial mexicain pète visiblement la forme en ce début de saison. Il a déjà signé deux doublés en championnat (contre le Cercle et le FC Malines) et il forme avec Filip Desmet un duo redoutable. Au retour du Danemark, Veyt marque même à trois reprises face à Waterschei (5-0).

La venue de la lanterne de la Liga, Osasuna, peut être envisagée avec une confiance raisonnable. De fait, Waregem l’emporte au petit trot deux à zéro. Une tête de Desloover et un envoi précis de… Veyt concrétisent la mainmise des Flandriens sur la rencontre. Avant de mettre le cap sur la capitale de la Navarre, les Flandriens sont amenés bien malgré eux à jouer les prolongations à Alost pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe (1-3, avec une nouvelle rose de Veyt et un doublé décisif de Van Baekel). L’atmosphère est tauromachique à l’Estadio El Sadar de Pampelune où Waregem passe d’entrée de jeu un vilain quart d’heure sur un terrain alourdi par des pluies récentes.

