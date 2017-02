Avec l’avènement du printemps, la saison 1962-63 n’est pas pour autant près de s’achever. Car l’hiver s’est révélé particulièrement rude dans notre pays. À telle enseigne que le championnat de D1 a dû faire l’objet d’une hibernation totale en janvier et en février et la compétition nationale ne reprendra que le 10 mars.

Conséquence de cette période glaciaire, un boulot de réajustement monstre pour le préposé au calendrier. Cinq journées de compétition seront ainsi reprogrammées en avril et on jouera encore six fois en mai et deux fois en juin !

Cette interruption hivernale va se révéler fatale à Anderlecht, le tombeur du Real en C1. Après une prestation pourtant éblouissante du Sporting devant près de 65.000 spectateurs, le FC Dundee convie en effet les Mauves à endurer une douche écossaise le 6 mars au Heysel (1-4), rendant nulles les chances de qualification une semaine plus tard au Dens Park.

Nos Diables ne sont pas plus heureux en cette fin mars, sortis de l’Euro dès la phase préliminaire par la Yougoslavie et ce, après une double défaite.

