Printemps 1987. Trente ans déjà ou presque. Cette saison-là, le Club Brugeois boucle la compétition sur la troisième marche du podium, à douze points du champion, le Sporting d’Anderlecht. Un accessit synonyme de ticket pour la Coupe de l’Uefa et que les Blauw en Zwart entendent composter le plus souvent possible.

Leur réputation d’équipe à l’appétit gargantuesque à domicile n’est plus à démontrer. Au cours de cet exercice 86-87, ils en ont zigouillé plus d’un devant des supporters hilares de bonheur : Waregem (8-0), le Beerschot (5-2), le RWDM (5-1), Berchem (5-0) et le Sporting de Charleroi (5-0) ont ainsi tous quitté la Venise du Nord en rasant les murs de l’Oympiapark.

La nouvelle campagne européenne des Flandriens démarre par un déplacement jamais évident, au Zenit Leningrad (appellation de l’époque). Le Petrovski Stadium n’inspire pas la bande à Henk Houwaart. Une défaite logique (2-0) annonce déjà la couleur du match-retour. Ce sera tout sauf évident, du moins sur papier. Mais en cette fin septembre, l’automne a encore un parfum d’été ensoleillé quand le Club accueille son hôte russe à qui il s’apprête à réserver un chien de sa chienne.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.