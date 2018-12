Noël approche à grands pas. L’occasion pour Panini de sortir son album Pro League 2018-2019.

Le fonctionnement reste le même mais quelques nouveautés ont été mises en place. Le nombre de stickers à collectionner est diminué, par rapport à l’année passée, et est de 472. Le livre contient 48 pages, dans lesquelles on retrouve tous les clubs de D1A et de D1B, et leurs joueurs principaux. Des informations importantes sont affichées pour chaque équipe. Après le beau mois de juin de nos Diables, Panini a décidé de leur rendre hommage avec une double page qui leur est consacrée. Une autre est dédiée aux 65 ans du Soulier d’or. La technologie est de mise. Des icônes vidéo sont présentes sur certaines vignettes. Via l’application gratuite Frame Alive, vous pourrez voir des actions des joueurs concernés en plaçant votre smartphone devant ceux-ci.

Les prix sont de 2,50 euros pour l’album et de 70 cents pour chaque pochette de stickers.