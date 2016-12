Suite à la suspension de Darwin Andrade qui, rappelons-le, ne pourra pas refouler une pelouse de D1 avant le début des playoffs 1, le Standard s’est mis en quête d’un back gauche pour ce mercato hivernal.

La prestation d’Elderson mercredi soir face à Lokeren aura certainement conforté la direction liégeoise dans sa recherche. Entre le Nigérian et Corentin Fiore, aucun n’a véritablement réussi à tirer son épingle du jeu depuis l’annonce de la suspension d’Andrade.

Alors que le nom de Jelle Van Damme avait circulé, la direction, elle, cherchait un profil différent, plus jeune et évidemment moins cher. Elle l’a trouvé en la personne du Serbe Filip Mladenovic. À 25 ans, l’ancien joueur du Bate Borisov ne figurait pas dans le groupe des 18 du FC Cologne qui recevait, ce mercredi soir, Leverkusen. "Filip est absent car il est occupé à régler sa situation", tweetait le compte officiel du club allemand.

Et pour cause , Filip Mladenovic était présent, mercredi soir, à Sclessin pour assister à la rencontre entre le Standard et Lokeren.

Le Serbe aura pris la température de Sclessin où il devrait évoluer jusqu’au terme de la saison sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Cette arrivée pose évidemment la question de l’avenir d’Elderson, arrivé, lui aussi, en prêt de Monaco avec une option d’achat. Rentrera-t-il, comme Bahlouli, sur le Rocher ? Pas impossible.