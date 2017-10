L'audition de Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN Media et du Paris SG, a débuté ce mercredi vers 9h45 (heure française) à Berne, a indiqué André Marty, porte-parole du ministère public de la Confédération (MPC), qui interroge le Qatari pour corruption présumée.

M. Al-Khelaïfi est soupçonné, en qualité de dirigeant de beIN Media, d'avoir corrompu Jérôme Valcke, ex-N.2 de la Fifa, pour l'attribution des droits de diffusion de deux Coupes du monde, 2026 et 2030, pour les zones Afrique du Nord et Moyen-Orient.

"Nous avons commencé à interroger le prévenu vers 9h45 ce matin. Cela va prendre des heures, pour des raisons de traduction mais aussi en raison des nombreuses questions que nous avons et des réponses que nous souhaitons avoir de la part du prévenu", a d'abord exposé M. Marty dans la matinée à la vingtaine de journalistes, dont l'AFP, présents devant le bâtiment.

Puis, au moment de la pause d'une heure à la mi-journée, le porte-parole a indiqué: "C'est bien possible que ça dure plus qu'un jour. Dans ce cas une nouvelle date devrait être fixée avec les avocats et le prévenu, et il se pourrait bien que ce ne soit pas pour demain (jeudi)".

Interrogé sur les conditions de l'audition, M. Marty a dit: "Il y a une bonne douzaine de personnes présentes dans la pièce, entre les avocats de toutes les parties concernées (ce qui suggère la présence d'un avocat de la Fifa, ndlr), le prévenu et deux procureurs du MPC".

M. Marty a également précisé que M. Al-Khelaïfi était arrivé vers 9h30. Le patron de beIN Media est entré dans les locaux en toute discrétion, échappant aux caméras.

Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke nient les accusations de la justice suisse.

Me Francis Szpiner, avocat du boss du PSG, avait expliqué mercredi dernier à l'AFP que son client "contestait toute corruption" et "souhaitait être rapidement entendu à sa demande par le ministère public de la Confédération suisse".

"Je n'ai rien reçu de Nasser", a clamé pour sa part Jérôme Valcke dans L'Equipe, déjà suspendu par la Fifa pour dix ans de toute activité liée au football pour d'autres affaires. Le Français de 57 ans a déjà été entendu par la justice suisse.